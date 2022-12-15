В России предлагают разрешить использование пиратских программ

Известия: Минцифры предложили не наказывать за использование пиратского ПО

16 декабря 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

В Минцифры направлен запрос на введение моратория на ответственность за использование пиратского софта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Специалисты Института развития предпринимательства и экономики обратились в Минцифры с инициативой разрешить отечественному бизнесу использовать программное обеспечение (ПО) без лицензии. С этой просьбой выступили представители института в письме к Минцифры. «Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать ПО, на которое закончилась лицензия», — сообщается в письме организации к Минцифры, содержание письма передают «Известия». Речь идет о введении моратория на уголовную и административную ответственность для лиц, которым зарубежные разработчики отказали в продлении лицензии, сообщают в издании. Отечественный бизнес и промышленность не могут функционировать без нормальной работы IT. «Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности», — говорят авторы письма. 70% российских компаний сталкиваются с проблемами из-за ограничений зарубежных сервисов и ухода с рынка поставщиков импортного ПО. Отмечается, что сейчас за использование пиратского софта предусмотрены крупные штрафы, а также тюремное заключение. Правительство РФ с недавних пор уделяет особое внимание развитию IT-сектора, с приходом Михаила Мишустина ситуация в российском IT-секторе начала меняться, отмечает Царьград. Также URA.RU сообщало, что российские пользователи иронично отнеслись к запрету компании Microsoft скачивать и обновлять операционные системы Windows 10 и 11 на территории РФ, поскольку россияне планируют использовать пиратский софт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты Института развития предпринимательства и экономики обратились в Минцифры с инициативой разрешить отечественному бизнесу использовать программное обеспечение (ПО) без лицензии. С этой просьбой выступили представители института в письме к Минцифры. «Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать ПО, на которое закончилась лицензия», — сообщается в письме организации к Минцифры, содержание письма передают «Известия». Речь идет о введении моратория на уголовную и административную ответственность для лиц, которым зарубежные разработчики отказали в продлении лицензии, сообщают в издании. Отечественный бизнес и промышленность не могут функционировать без нормальной работы IT. «Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности», — говорят авторы письма. 70% российских компаний сталкиваются с проблемами из-за ограничений зарубежных сервисов и ухода с рынка поставщиков импортного ПО. Отмечается, что сейчас за использование пиратского софта предусмотрены крупные штрафы, а также тюремное заключение. Правительство РФ с недавних пор уделяет особое внимание развитию IT-сектора, с приходом Михаила Мишустина ситуация в российском IT-секторе начала меняться, отмечает Царьград. Также URA.RU сообщало, что российские пользователи иронично отнеслись к запрету компании Microsoft скачивать и обновлять операционные системы Windows 10 и 11 на территории РФ, поскольку россияне планируют использовать пиратский софт.