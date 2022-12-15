Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против РФ

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ до возникновения угрозы собственным жизненным интересам

16 декабря 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Сербия пообещала не вводить санкции против РФ, пока может Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Белград не будет вводить санкции против РФ пока его жизненные интересы не будут под угрозой. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. «[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой. <…> И это [это] говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — заявил Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии». Ранее в Сербии поясняли, что поддерживают Россию, так как эта симпатия сформировалась еще в тот момент, когда РФ выступила против НАТО в 1999 году. Тогда альянс выступал за бомбардировку Югославии. В Болгарии заявляли, что союз Москвы и Белграда несет угрозу Европе. Так корреспондент агентства BGNES прокомментировала строительство российской военной базы в Сербии.

Белград не будет вводить санкции против РФ пока его жизненные интересы не будут под угрозой. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. «[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой. <…> И это [это] говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — заявил Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии». Ранее в Сербии поясняли, что поддерживают Россию, так как эта симпатия сформировалась еще в тот момент, когда РФ выступила против НАТО в 1999 году. Тогда альянс выступал за бомбардировку Югославии. В Болгарии заявляли, что союз Москвы и Белграда несет угрозу Европе. Так корреспондент агентства BGNES прокомментировала строительство российской военной базы в Сербии.