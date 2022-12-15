Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против РФ

Белград не будет вводить санкции против РФ пока его жизненные интересы не будут под угрозой. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.
«[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой. <…> И это [это] говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — заявил Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии».
Ранее в Сербии поясняли, что поддерживают Россию, так как эта симпатия сформировалась еще в тот момент, когда РФ выступила против НАТО в 1999 году. Тогда альянс выступал за бомбардировку Югославии. В Болгарии заявляли, что союз Москвы и Белграда несет угрозу Европе. Так корреспондент агентства BGNES прокомментировала строительство российской военной базы в Сербии.
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Белград не будет вводить санкции против РФ пока его жизненные интересы не будут под угрозой. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. «[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой. <…> И это [это] говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — заявил Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии». Ранее в Сербии поясняли, что поддерживают Россию, так как эта симпатия сформировалась еще в тот момент, когда РФ выступила против НАТО в 1999 году. Тогда альянс выступал за бомбардировку Югославии. В Болгарии заявляли, что союз Москвы и Белграда несет угрозу Европе. Так корреспондент агентства BGNES прокомментировала строительство российской военной базы в Сербии.