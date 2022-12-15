15 декабря 2022

Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против РФ

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ до возникновения угрозы собственным жизненным интересам
© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг сербии, флаг пермской области
Сербия пообещала не вводить санкции против РФ, пока может Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Белград не будет вводить санкции против РФ пока его жизненные интересы не будут под угрозой. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой. <…> И это [это] говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — заявил Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии».

Ранее в Сербии поясняли, что поддерживают Россию, так как эта симпатия сформировалась еще в тот момент, когда РФ выступила против НАТО в 1999 году. Тогда альянс выступал за бомбардировку Югославии. В Болгарии заявляли, что союз Москвы и Белграда несет угрозу Европе. Так корреспондент агентства BGNES прокомментировала строительство российской военной базы в Сербии.

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Белград не будет вводить санкции против РФ пока его жизненные интересы не будут под угрозой. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. «[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой. <…> И это [это] говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — заявил Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии». Ранее в Сербии поясняли, что поддерживают Россию, так как эта симпатия сформировалась еще в тот момент, когда РФ выступила против НАТО в 1999 году. Тогда альянс выступал за бомбардировку Югославии. В Болгарии заявляли, что союз Москвы и Белграда несет угрозу Европе. Так корреспондент агентства BGNES прокомментировала строительство российской военной базы в Сербии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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