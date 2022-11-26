В Болгарии заявили, что союз России и Сербии несет угрозу Европе

26 ноября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Союз Владимира Путина и Александра Вучича представляет угрозу Европе, считают в Болгарии Фото: официальный сайт Президента РФ Строительство российской военной базы в Сербии представляет угрозу странам Европы. Об этом заявила корреспондент болгарского агентства BGNES в Белграде Эли Юрукова. «Подобные проекты, такие как „Сербский“ и „Русский мир“, представляют угрозу для Европы в целом. Представьте, если сбудется российско-сербская идея о российской военной базе в Сербии. Я убеждена, что в планах сделать российскую военную базу в Сербии», — пишет BGNES, ссылаясь на слова Юруковой. Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал создание российской военной базы в Сербии суверенным делом Белграда. В Сербии также пояснили, что поддерживают Россию, так как их симпатия сформировалась еще в тот момент, когда РФ выступила против НАТО в 1999 году. Тогда альянс выступал за бомбардировку Югославии. В Европе же призвали Сербию выступить против российской стороны и ввести против нее санкции. На это отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова и высмеяла подобные западные заявления, пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, в Китае заявили, что сербский лидер Александр Вучич удивил мировое сообщество, честно высказавшись о санкциях, сообщают Nation news.

Строительство российской военной базы в Сербии представляет угрозу странам Европы. Об этом заявила корреспондент болгарского агентства BGNES в Белграде Эли Юрукова. «Подобные проекты, такие как „Сербский“ и „Русский мир“, представляют угрозу для Европы в целом. Представьте, если сбудется российско-сербская идея о российской военной базе в Сербии. Я убеждена, что в планах сделать российскую военную базу в Сербии», — пишет BGNES, ссылаясь на слова Юруковой. Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал создание российской военной базы в Сербии суверенным делом Белграда. В Сербии также пояснили, что поддерживают Россию, так как их симпатия сформировалась еще в тот момент, когда РФ выступила против НАТО в 1999 году. Тогда альянс выступал за бомбардировку Югославии. В Европе же призвали Сербию выступить против российской стороны и ввести против нее санкции. На это отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова и высмеяла подобные западные заявления, пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, в Китае заявили, что сербский лидер Александр Вучич удивил мировое сообщество, честно высказавшись о санкциях, сообщают Nation news.