Общественников возмутили высказывания Пушкарева о России Фото: Официальный сайт Президента РФ

Общественники движения «Зов Народа» обратились в следственный комитет России с просьбой проверить обоснованность назначения экс-журналиста Znak.com Игоря Пушкарева на должность директора Музея истории Екатеринбурга. Об этом они сообщили на странице движения в соцсети «Вконтакте».

«Россия, проводя специальную военную операцию, выбрала свой исторический и цивилизационный путь, отказавшись от западных взглядов и идей. Как человек, выступающий против своей страны и имеющий абсолютно противоположный взгляд на историю, распространяющий ложь про бойцов, отдающих свои жизни за мирное небо, в том числе за нашу историю, может возглавлять исторический музей?», — говорится в обращении активистов.

Представители «Зова Народа» обратили внимание на посты Пушкарева, опубликованные им несколько лет назад. Высказывания были опубликованы в одной из социальных сетей и касались жизни в России и ЧВК «Вагнера».

Ранее URA.RU сообщало о назначении Пушкарева директором Музея истории Екатеринбурга. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании Совета неравнодушных.