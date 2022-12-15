Мобилизованные тюменцы завершили подготовку и выехали на юг России

Мобилизованные жители Тюменской области прошли подготовку на полигоне ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Мобилизованные жители Тюменской области завершили боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ и отправились на юг России. Эшелон с военнослужащими выехал с железнодорожного вокзала Тюмени. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU Денис Моргунов.

«Проводить мобилизованных в дорогу пришли родные и близкие, а также официальные лица. На вокзале было очень много людей», — сообщил журналист агентства.

Перед военнослужащими выступил заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский. Он зачитал обращение главы региона Александра Моора, адресованное мобилизованным тюменцам. «Сегодня наша армия сражается на наших дальних западных рубежах, чтобы нам никогда не пришлось сражаться с врагом у нас здесь, дома. Сегодня вы идете сражаться за то, что по-настоящему дорого каждому мужчине: за безопасность наших детей, за спокойный сон наших матерей, за память наших дедов и прадедов, за историческую память и гордость нашей страны», — заявил Белявский, обращаясь к военным.

Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России были призваны около 300 тыс. военнослужащих запаса. В Тюменской области мобилизованные проходили боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ. Там для них организовали огневую, тактическую, медицинскую и инженерную подготовку.