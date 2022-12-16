«Россия 24»: выросло число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

16 декабря 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали 23 человека, их доставили в ЦРБ Фото: Анна Майорова © URA.RU Число погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Харабовском крае, в котором ехали вахтовики, выросло до восьми человек. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на врачей. «Умер еще один человек, пострадавший в ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Число жертв выросло до восьми человек», — сообщили в эфире телеканала. Источник «Рен ТВ» также заявил о восьмом погибшем. Он умер во время операции в Троицкой центральной районной больнице, уточняет телеканал. Утром 16 декабря на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре перевернулся пассажирский автобус: водитель не справился с управлением. 23 пострадавших госпитализированы в Троицкую ЦРБ.

Число погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Харабовском крае, в котором ехали вахтовики, выросло до восьми человек. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на врачей. «Умер еще один человек, пострадавший в ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Число жертв выросло до восьми человек», — сообщили в эфире телеканала. Источник «Рен ТВ» также заявил о восьмом погибшем. Он умер во время операции в Троицкой центральной районной больнице, уточняет телеканал. Утром 16 декабря на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре перевернулся пассажирский автобус: водитель не справился с управлением. 23 пострадавших госпитализированы в Троицкую ЦРБ.