«Россия 24»: выросло число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

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В аварии пострадали 23 человека, их доставили в ЦРБ Фото:

Число погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Харабовском крае, в котором ехали вахтовики, выросло до восьми человек. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на врачей.

«Умер еще один человек, пострадавший в ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Число жертв выросло до восьми человек», — сообщили в эфире телеканала.

Источник «Рен ТВ» также заявил о восьмом погибшем. Он умер во время операции в Троицкой центральной районной больнице, уточняет телеканал.

Утром 16 декабря на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре перевернулся пассажирский автобус: водитель не справился с управлением. 23 пострадавших госпитализированы в Троицкую ЦРБ.

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Число погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Харабовском крае, в котором ехали вахтовики, выросло до восьми человек. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на врачей. «Умер еще один человек, пострадавший в ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Число жертв выросло до восьми человек», — сообщили в эфире телеканала. Источник «Рен ТВ» также заявил о восьмом погибшем. Он умер во время операции в Троицкой центральной районной больнице, уточняет телеканал. Утром 16 декабря на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре перевернулся пассажирский автобус: водитель не справился с управлением. 23 пострадавших госпитализированы в Троицкую ЦРБ.
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