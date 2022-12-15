Куйвашев назначил главного свердловского борца с коррупцией

Департамент противодействия коррупции Свердловской области возглавил Ильхам Ширалиев

Ильхам Ширалиев вновь возглавил антикоррупционный департамент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главой департамента противодействия коррупции Свердловской области назначен Ильхам Ширалиев. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Последние три месяца Ширалиев руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности.

«Директором департамента противодействия коррупции, членом [регионального] правительства назначен Ильхам Ширалиев. Соответствующий указ подписан губернатором Куйвашевым. В органах власти Свердловской области Ширалиев работает с 2016 года», — рассказали в департаменте.

Ширалиев оставил пост главы департамента 19 сентября, когда свердловское правительство в полном составе ушло в отставку. Все члены кабмина перешли в статус «и. о.», а Куйвашев, победивший на губернаторских выборах, начал формировать новый состав кабинета министров. На данный момент большинство топ-чиновников уже получили переназначение.

Департамент противодействия коррупции Ширалиев возглавил в январе 2019 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства региона, а еще ранее — замглавы администрации губернатора. В конце 2000-х чиновник работал в центральном аппарате Минюста России. В начале декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин наградил Ширалиева за трудовые достижения.