15 декабря 2022
14 декабря 2022

В ЯНАО РЖД скорректировало расписание поездов для удобства пассажиров аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень , вокзал, вагон, поезд, отправка призывников, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Расписание изменено для семи пассажирских составов Фото:

Для поездов следующих до Нового Уренгоя (ЯНАО) расписание синхронизировали с работой аэропорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Расписание изменено для семи пассажирских составов, следующих из Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы и в летнее время из Анапы и Имеретинского курорта в Новый Уренгой. Это даст возможность ямальцам, прибывающим в самый крупный город округа, выбирать для вылета любой удобный рейс в течение дня», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» перед новым годом заменит самолеты на лайнеры большей вместительности. Это коснется направлений в Тюмень и Москву.

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Для поездов следующих до Нового Уренгоя (ЯНАО) расписание синхронизировали с работой аэропорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Расписание изменено для семи пассажирских составов, следующих из Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы и в летнее время из Анапы и Имеретинского курорта в Новый Уренгой. Это даст возможность ямальцам, прибывающим в самый крупный город округа, выбирать для вылета любой удобный рейс в течение дня», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» перед новым годом заменит самолеты на лайнеры большей вместительности. Это коснется направлений в Тюмень и Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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