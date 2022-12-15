В ЯНАО РЖД скорректировало расписание поездов для удобства пассажиров аэропорта

16 декабря 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Расписание изменено для семи пассажирских составов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для поездов следующих до Нового Уренгоя (ЯНАО) расписание синхронизировали с работой аэропорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Расписание изменено для семи пассажирских составов, следующих из Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы и в летнее время из Анапы и Имеретинского курорта в Новый Уренгой. Это даст возможность ямальцам, прибывающим в самый крупный город округа, выбирать для вылета любой удобный рейс в течение дня», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» перед новым годом заменит самолеты на лайнеры большей вместительности. Это коснется направлений в Тюмень и Москву.

Для поездов следующих до Нового Уренгоя (ЯНАО) расписание синхронизировали с работой аэропорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Расписание изменено для семи пассажирских составов, следующих из Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы и в летнее время из Анапы и Имеретинского курорта в Новый Уренгой. Это даст возможность ямальцам, прибывающим в самый крупный город округа, выбирать для вылета любой удобный рейс в течение дня», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» перед новым годом заменит самолеты на лайнеры большей вместительности. Это коснется направлений в Тюмень и Москву.