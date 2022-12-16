ЕС снимет часть санкций с шестерых российских бизнесменов 16 декабря 2022 в 11:26 Размер текста - 17 + Бизнесмены, связанные с удобрениями, добились частичной отмены санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз предоставит санкционные послабления шестерым российским бизнесменам. По данным дипломатических источников, послаблений добились предприниматели Дмитрий Мазепин, Андрей Гурьев, Моше Кантор, Андрей Мельниченко и его жена Александра. «Шестеро российских магнатов удобрений и химикатов частично освободятся от санкций ЕС в ходе 11-часовой сделки в Брюсселе в четверг. В список входят руководители компаний по производству удобрений Андрей Мельниченко и его жена Александра, магнаты удобрений Андрей Гурьев и Моше Кантор, химический барон Дмитрий Мазепин и миллиардер-аграрник Вадим Мошкович», — передает EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе пермский миллиардер Дмитрий Мазепин, как владелец компании «Уралхим». Европейский союз предоставит санкционные послабления шестерым российским бизнесменам. По данным дипломатических источников, послаблений добились предприниматели Дмитрий Мазепин, Андрей Гурьев, Моше Кантор, Андрей Мельниченко и его жена Александра. «Шестеро российских магнатов удобрений и химикатов частично освободятся от санкций ЕС в ходе 11-часовой сделки в Брюсселе в четверг. В список входят руководители компаний по производству удобрений Андрей Мельниченко и его жена Александра, магнаты удобрений Андрей Гурьев и Моше Кантор, химический барон Дмитрий Мазепин и миллиардер-аграрник Вадим Мошкович», — передает EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе пермский миллиардер Дмитрий Мазепин, как владелец компании «Уралхим». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям