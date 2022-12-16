ЕС снимет часть санкций с шестерых российских бизнесменов

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Бизнесмены, связанные с удобрениями, добились частичной отмены санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз предоставит санкционные послабления шестерым российским бизнесменам. По данным дипломатических источников, послаблений добились предприниматели Дмитрий Мазепин, Андрей Гурьев, Моше Кантор, Андрей Мельниченко и его жена Александра.

«Шестеро российских магнатов удобрений и химикатов частично освободятся от санкций ЕС в ходе 11-часовой сделки в Брюсселе в четверг. В список входят руководители компаний по производству удобрений Андрей Мельниченко и его жена Александра, магнаты удобрений Андрей Гурьев и Моше Кантор, химический барон Дмитрий Мазепин и миллиардер-аграрник Вадим Мошкович», — передает EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе пермский миллиардер Дмитрий Мазепин, как владелец компании «Уралхим».

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Европейский союз предоставит санкционные послабления шестерым российским бизнесменам. По данным дипломатических источников, послаблений добились предприниматели Дмитрий Мазепин, Андрей Гурьев, Моше Кантор, Андрей Мельниченко и его жена Александра. «Шестеро российских магнатов удобрений и химикатов частично освободятся от санкций ЕС в ходе 11-часовой сделки в Брюсселе в четверг. В список входят руководители компаний по производству удобрений Андрей Мельниченко и его жена Александра, магнаты удобрений Андрей Гурьев и Моше Кантор, химический барон Дмитрий Мазепин и миллиардер-аграрник Вадим Мошкович», — передает EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе пермский миллиардер Дмитрий Мазепин, как владелец компании «Уралхим».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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