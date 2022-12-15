Полпред Якушев и замминистра ЖКХ Стасишин приехали на осмотр соцобъектов в Курган

16 декабря 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Полпред УрФО Якушев и замминистра ЖКХ Стасишин работают 16 декабря работают в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетят несколько соцобъектов в Кургане 16 декабря. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев и замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сегодня работают в Курганской области», — указано в посте. Совместно с губернатором Вадимом Шумковым делегация посетит несколько социальных объектов, в том числе заедет на площадку АО «ВА Курган». Также в планах поездки вручение государственных наград. Ранее URA.RU сообщало, что полпред Владимир Якушев намерен приехать 16 декабря в Курган на осмотр детской поликлиники. По словам источников URA.RU, он также примет участие в церемонии вручения госнаград курганцам.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетят несколько соцобъектов в Кургане 16 декабря. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев и замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сегодня работают в Курганской области», — указано в посте. Совместно с губернатором Вадимом Шумковым делегация посетит несколько социальных объектов, в том числе заедет на площадку АО «ВА Курган». Также в планах поездки вручение государственных наград. Ранее URA.RU сообщало, что полпред Владимир Якушев намерен приехать 16 декабря в Курган на осмотр детской поликлиники. По словам источников URA.RU, он также примет участие в церемонии вручения госнаград курганцам.