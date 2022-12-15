15 декабря 2022

Полпред Якушев и замминистра ЖКХ Стасишин приехали на осмотр соцобъектов в Курган

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, якушев владимир, кочеров андрей
Полпред УрФО Якушев и замминистра ЖКХ Стасишин работают 16 декабря работают в Кургане Фото:

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетят несколько соцобъектов в Кургане 16 декабря. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально».

«Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев и замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сегодня работают в Курганской области», — указано в посте. Совместно с губернатором Вадимом Шумковым делегация посетит несколько социальных объектов, в том числе заедет на площадку АО «ВА Курган». Также в планах поездки вручение государственных наград.

Ранее URA.RU сообщало, что полпред Владимир Якушев намерен приехать 16 декабря в Курган на осмотр детской поликлиники. По словам источников URA.RU, он также примет участие в церемонии вручения госнаград курганцам.

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Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетят несколько соцобъектов в Кургане 16 декабря. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев и замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сегодня работают в Курганской области», — указано в посте. Совместно с губернатором Вадимом Шумковым делегация посетит несколько социальных объектов, в том числе заедет на площадку АО «ВА Курган». Также в планах поездки вручение государственных наград. Ранее URA.RU сообщало, что полпред Владимир Якушев намерен приехать 16 декабря в Курган на осмотр детской поликлиники. По словам источников URA.RU, он также примет участие в церемонии вручения госнаград курганцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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