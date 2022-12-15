В образовательных учреждениях ХМАО вводят масочный режим

В Сургуте масочный режим ввели в образовательных учреждениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В муниципалитетах ХМАО, где зафиксирован высокий рост заболеваемости гриппом, в образовательных учреждениях вводят масочный режим. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре округа.

«Носить маски в разгар эпидемии нужно везде. Что касается образовательных учреждений, то им мы настоятельно рекомендовали ввести ряд мер, куда входит и масочный режим. А также напомнили, что оказываемые услуги должны предоставляться качественно и безопасно. У руководства каждого учреждения есть полномочия ввести данные меры безопасности. И встает большой вопрос, если это где-то еще не сделали», — сообщили в ведомстве.

Жители Сургута сообщили журналисту URA.RU, что в некоторых детских садах города персонал и родителей уже обязали носить медицинские маски. В администрации города сообщили, что ради предотвращения распространения ОРВИ в ряде учреждений города введен масочный режим. Заболеваемость гриппом в Сургуте — одна из высоких в округе. На данный момент в поликлиниках города проходят лечение более 14 с половиной тысяч человек. «Введен масочный режим для работников образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО призвал жителей носить маски. Анимационный ролик с мерами профилактики был опубликован в telegram-канале окружного ведомства.