Utair запускает два новых рейса из Тюмени

16 декабря 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Тюменцы смогут улететь в Барнаул и Новокузнецк Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания Utair запускает рейсы по двум новым направлениям — в Новокузнецк и Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. «Авиакомпания „Ютэйр“ открыла продажу билетов по новым направлениям из Тюмени в Новокузнецк и Барнаул», — передает пресс-служба. Первые рейсы состоятся уже в начале января. Первый рейс отправится в Новокузнецк уже 8 января и будет осуществляться по воскресеньям. В Барнаул тюменцы смогут улететь начиная с 5 января. Рейс будет отправляться дважды в неделю — в понедельник и четверг.

Авиакомпания Utair запускает рейсы по двум новым направлениям — в Новокузнецк и Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. «Авиакомпания „Ютэйр“ открыла продажу билетов по новым направлениям из Тюмени в Новокузнецк и Барнаул», — передает пресс-служба. Первые рейсы состоятся уже в начале января. Первый рейс отправится в Новокузнецк уже 8 января и будет осуществляться по воскресеньям. В Барнаул тюменцы смогут улететь начиная с 5 января. Рейс будет отправляться дважды в неделю — в понедельник и четверг.