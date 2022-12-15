Utair запускает два новых рейса из Тюмени

Тюменцы смогут улететь в Барнаул и Новокузнецк
Авиакомпания Utair запускает рейсы по двум новым направлениям — в Новокузнецк и Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.
«Авиакомпания „Ютэйр“ открыла продажу билетов по новым направлениям из Тюмени в Новокузнецк и Барнаул», — передает пресс-служба. Первые рейсы состоятся уже в начале января.
Первый рейс отправится в Новокузнецк уже 8 января и будет осуществляться по воскресеньям. В Барнаул тюменцы смогут улететь начиная с 5 января. Рейс будет отправляться дважды в неделю — в понедельник и четверг.
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