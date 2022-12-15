Пермские стартапы получили деньги на создание продукции для импортозамещения

Стартап «Ф2 Инновации» намерен масштабировать производство по выпуску промышленных принтеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два пермские компании, «Телепорт Русь» и «Ф2 Инновации», получат миллионы рублей на развитие. Они стали победителями конкурса Фонд содействия инновациям (ФСИ), который предоставит стартапам по 25 млн рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Оба пермских стартапа являются резидентами Сколково и создают технологичную продукцию для импортозамещения.

«В число победителей указанного конкурса вошли две пермские высокотехнологичные компании: ООО „Телепорт Русь“ и ООО „Ф2 Инновации“. „Телепорт Русь“ получит средства на реализацию проекта по развитию гибридной технологии CDN Teleport Media. „Ф2 Инновации“ планирует направить грант на масштабирование производства промышленных принтеров», — указано на сайте.

Генеральный директор компании «Телепорт Русь» Андрей Клименко заявил, что проект компании направлен на расширение производственных мощностей компании. «Наши клиенты практически вдвое увеличат долю трафика, который обслуживается пиринговой сетью Teleport Media. Это позволит им дополнительно сэкономить 25-30% бюджета на CDN и обслуживать многомиллионные аудитории зрителей даже в самые пиковые дни. Кроме этого, продукты компании нацелены на импортозамещение технологий доставки видео», — заявил Клименко.

В руководстве «Ф2 Инновации» называют главной целью предоставление качественного российского аддитивного оборудования заказчикам. «Это позволит нашим клиентам не только оптимизировать, но и сократить логистическую цепочку в производстве, особенно в условиях санкционной политики», — приводит слова гендиректора компании Евгения Матвеева пресс-служба губернатора.

URA.RU рассказывало, что основателями компании «Ф2 Инновации» (F2 innovations) являются выпускники Пермского Политеха (ПНИПУ). Они разработали самый большой в России гранульный 3D-принтер, способный создавать объемные детали. Новинка может быть востребована предприятиями ОПК, а также в авиакосмической, автомобильной и машиностроительных отраслях.