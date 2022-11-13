Новинка была разработана под персональный заказ для авиационной промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выпускники Пермского Политеха (ПНИПУ), основавшие компанию F2 innovations, разработали самый большой в России гранульный 3D-принтер. Он способен создавать объемные детали габаритами до четырех метров в длину и двух метров в ширину. Новинка может быть востребована предприятиями оборонно-промышленного комплекса, авиакосмической, автомобильной и машиностроительных отраслей.

«Принтер F2 Gigantry позволит предприятиям создавать крупногабаритные полимерные детали быстро и дешево, сокращая издержки до 40 раз. Первый принтер был разработан под персональный заказ с целью печати оснастки для выкладки композитных крыльев самолетов. Подобные зарубежные решения, в среднем, стоят более 1 млн евро. Компании удалось сократить стоимость оборудования за счет технологических ноу-хау и использования российских комплектующих», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Уточняется, что подобных крупногабаритных решений ранее не было представлено на российском рынке. Новый промышленный принтер сейчас находится на этапе сертификации. Компания, создавшая новинку, была основана в 2018 году. За четыре года пермяки стали резидентами Сколково, их разработки востребованы на крупнейших предприятиях страны. Весной 2022 года компания открыла новую производственную площадку на территории технопарка ПНИПУ «Сосновый бор».

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха придумали способ улучшить 3D-печать сложных изделий. Специалисты вуза разработали оригинальную конструкцию для регулирования температуры сопла устройства.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом Владимиром Путиным. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, страна сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий ученых Россия сможет не опираться более на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.