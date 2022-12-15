Тюменская ферма незаконно уничтожает туши коров

Тюменская ферма отрицает нарушения ветеринарного законодательства

Утилизацией туш погибших животных должна заниматься специализированная компания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Молочная ферма тюменской сельскохозяйственной компании «Луч» нарушает правила утилизации туш крупного рогатого скота и других биоотходов. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Там уточнили, что договоры на оказание услуг по утилизации не зарегистрированы в федеральной информационной системе «Меркурий».

«Мы знаем, что нужных документов у компании „Луч“ нет. Провести проверку и выяснить, как они утилизируют туши животных, законодательство нам в данный момент не позволяет. Единственное, что мы можем — выдать предприятию предостережение о том, что нарушать ветеринарные требования недопустимо», — пояснили в ведомстве.

На молочной ферме нарушения закона не признают. По словам бухгалтера СХК «Луч», договоры заключают каждый год. В этом году обслуживанием хозяйства занимается предприятие из Ишима.

«Мы заключаем договоры в январе, значит, договор этого года должен быть давно в системе. Новый договор мы будем заключать после новогодних праздников», — добавил в беседе с URA.RU представитель компании.

Провести более детальное разбирательство и выяснить, почему договоров нет в системе, инспекторы Россельхознадзора пока не смогут. Очные проверки бизнеса государственными органами на данный момент ограничены. Поводом для снижения административного давления стала пандемия коронавирусной инфекции, которую ВОЗ объявила в марте 2020 года.