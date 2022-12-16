Медведев озвучил законные военные цели на Украине

Медведев заявил, что ВС РФ могут законно уничтожать войска и технику противника в ходе СВО
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев назвал военной целью спецоперации политическое руководство страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Законными военными целями в спецоперации на Украине являются войска противника, а также любая его техника. Эти и другие военные цели в спецоперации зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что участие в конфликте принимает и НАТО, хоть и «поет, что не воюет с Россией».

«Есть то общее, что кроется в обычаях войны и международных конвенциях», — написал Медведев в своем telegram-канале, отметив, что этим «общим» являются правила поведения, берущие свое начало в «сакральных источниках». При этом, подчеркнул зампред российского Совбеза, участие в российско-украинском конфликте принимает и НАТО, хоть ее страны «в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией». К правилам поведения в условиях спецоперации на Украине, по словам Медведева, относятся:

  • Любые действующие войска противника, а также его военная и вспомогательная техника противника.
  • Объекты военной и гражданской инфраструктуры, способствующие достижению военных целей.
  • Военно-политическое руководство страны.
  • Солдаты других стран, ставшие союзниками одной из сторон.

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Законными военными целями в спецоперации на Украине являются войска противника, а также любая его техника. Эти и другие военные цели в спецоперации зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что участие в конфликте принимает и НАТО, хоть и «поет, что не воюет с Россией». «Есть то общее, что кроется в обычаях войны и международных конвенциях», — написал Медведев в своем telegram-канале, отметив, что этим «общим» являются правила поведения, берущие свое начало в «сакральных источниках». При этом, подчеркнул зампред российского Совбеза, участие в российско-украинском конфликте принимает и НАТО, хоть ее страны «в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией». К правилам поведения в условиях спецоперации на Украине, по словам Медведева, относятся:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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