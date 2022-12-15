Роспотребнадзор призвал перевести на дистант все школы Свердловской области

Школы переведут на дистант уже с 19 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все школы Свердловской области рекомендовано перевести на дистанционное обучение с 26 декабря. С подобным предложением выступила замруководителя регионального отделения Роспотребнадзора Анжелика Пономарева, выступая на брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе.

«На основании рекомендаций Роспотребнадзора принято решение о том, что с понедельника, 19 декабря, образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном режиме. С 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы», — заявила Пономарева

По словам замруководителя ведомства, первым на дистант с 19 декабря уйдут школы Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Сухоло Лога, а также Богдановича. С 26 декабря к ним подключатся остальные общеобразовательные учреждения области.