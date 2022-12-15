15 декабря 2022

Роспотребнадзор призвал перевести на дистант все школы Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Школы переведут на дистант уже с 19 декабря Фото:

Все школы Свердловской области рекомендовано перевести на дистанционное обучение с 26 декабря. С подобным предложением выступила замруководителя регионального отделения Роспотребнадзора Анжелика Пономарева, выступая на брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе.

«На основании рекомендаций Роспотребнадзора принято решение о том, что с понедельника, 19 декабря, образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном режиме. С 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы», — заявила Пономарева

По словам замруководителя ведомства, первым на дистант с 19 декабря уйдут школы Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Сухоло Лога, а также Богдановича. С 26 декабря к ним подключатся остальные общеобразовательные учреждения области.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Все школы Свердловской области рекомендовано перевести на дистанционное обучение с 26 декабря. С подобным предложением выступила замруководителя регионального отделения Роспотребнадзора Анжелика Пономарева, выступая на брифинге по эпидемиологической ситуации в регионе. «На основании рекомендаций Роспотребнадзора принято решение о том, что с понедельника, 19 декабря, образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном режиме. С 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы», — заявила Пономарева По словам замруководителя ведомства, первым на дистант с 19 декабря уйдут школы Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Сухоло Лога, а также Богдановича. С 26 декабря к ним подключатся остальные общеобразовательные учреждения области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...