15 декабря 2022

Свердловский депутат Госдумы Бидонько вручил подарки раненным солдатам

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Бидонько подаёт документы на праймериз. НЕОБРАБОТАННЫЕ , бидонько сергей
По словам Сергея Бидонько, раненным бойцам сейчас крайне важна поддержка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько навестил раненных военнослужащих. Народный избранник поздравил их с наступающим Новым годом и вручил им подарки, а также материальную помощь.

«Считаю важным поддержать ребят не только материально, но и морально. А также поздравить с наступающим Новым годом», — рассказал корреспонденту URA.RU Бидонько.

По словам депутата, бойцы проходили службу в разных частях Луганской области. После прохождения лечения в госпитале они отправятся на реабилитацию в санаторий, после него — обратно на СВО.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько навестил раненных военнослужащих. Народный избранник поздравил их с наступающим Новым годом и вручил им подарки, а также материальную помощь. «Считаю важным поддержать ребят не только материально, но и морально. А также поздравить с наступающим Новым годом», — рассказал корреспонденту URA.RU Бидонько. По словам депутата, бойцы проходили службу в разных частях Луганской области. После прохождения лечения в госпитале они отправятся на реабилитацию в санаторий, после него — обратно на СВО. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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