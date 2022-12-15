Свердловский депутат Госдумы Бидонько вручил подарки раненным солдатам

По словам Сергея Бидонько, раненным бойцам сейчас крайне важна поддержка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько навестил раненных военнослужащих. Народный избранник поздравил их с наступающим Новым годом и вручил им подарки, а также материальную помощь.

«Считаю важным поддержать ребят не только материально, но и морально. А также поздравить с наступающим Новым годом», — рассказал корреспонденту URA.RU Бидонько.

По словам депутата, бойцы проходили службу в разных частях Луганской области. После прохождения лечения в госпитале они отправятся на реабилитацию в санаторий, после него — обратно на СВО.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.