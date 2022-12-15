Свердловский депутат Госдумы Бидонько вручил подарки раненным солдатам

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько навестил раненных военнослужащих. Народный избранник поздравил их с наступающим Новым годом и вручил им подарки, а также материальную помощь.
«Считаю важным поддержать ребят не только материально, но и морально. А также поздравить с наступающим Новым годом», — рассказал корреспонденту URA.RU Бидонько.
По словам депутата, бойцы проходили службу в разных частях Луганской области. После прохождения лечения в госпитале они отправятся на реабилитацию в санаторий, после него — обратно на СВО.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.
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