Бывший замначальника тюменского ОБОП пойдет под суд за взятки

Силовик выступил посредником при передаче взяток Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области пойдет под суд за участие в коррупционной схеме. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Силовик и его подельники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

«По версии следствия, в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемые способствовали в достижении договоренности и даче взяток на общую сумму 67 млн рублей между родственниками привлекаемых к уголовной ответственности лиц и взяткополучателями за совершение незаконных действий», — указано в сообщении областной прокуратуры.

За эти деньги родственники двух мужчин, обвиняемых в совершении экономических преступлений, планировали вытащить их из СИЗО. «К фигурантам уголовного дела, вступившим в преступный сговор, обращались родственники обвиняемых, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С просьбой, найти должностное лицо из числа сотрудников правоохранительных органов, кто в силу своих служебных полномочий сможет „решить вопрос“ об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы», — сообщает официальный сайт регионального СК по Тюменской области.

При этом, деньги до людей, который могли «решить вопрос», не доходили. Один из мужчин обманывал своих подельников и забирал их себе. Решением Центрального суда, бывший силовик отправлен под арест. Ему грозит до 12 лет колонии.