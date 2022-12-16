Курс рубля не изменился после решения Центробанка по ключевой ставке 16 декабря 2022 в 16:03 Размер текста - 17 + Курс рубля оказался стабильным после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% никак не повлияло на курс рубля. Отмечается умеренное прибавление доллара и юаня, а также некоторое снижение евро. «Курс евро составляет 68,76 рублей. Доллар торгуется на отметке 64,66 рубля», — передает данные Мосбиржи РИА Новости. Юань повысился на 3 копейки и составляет 9,24 рубля. Ранее стало известно, что совет директоров Центробанка РФ решил оставить в силе ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В Банке России заявили, что рост цен остается умеренным, а потребительский спрос — сдержанным. Решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% никак не повлияло на курс рубля. Отмечается умеренное прибавление доллара и юаня, а также некоторое снижение евро. «Курс евро составляет 68,76 рублей. Доллар торгуется на отметке 64,66 рубля», — передает данные Мосбиржи РИА Новости. Юань повысился на 3 копейки и составляет 9,24 рубля. Ранее стало известно, что совет директоров Центробанка РФ решил оставить в силе ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В Банке России заявили, что рост цен остается умеренным, а потребительский спрос — сдержанным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям