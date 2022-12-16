Глава Русского дома в ЦАР пострадал при теракте

Врачи борются за состояние Дмитрия Сытого
Глава Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при открытии. Об этом сообщается в telegram-канале Содружества офицеров за международную безопасность.
«Глава Русского дома Дмитрий Сытый получил посылку, содержащую взрывчатое вещество, которое сдетонировало у него в руках. Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь», — следует и сообщения в канале.
Русские дома — это российские центры науки и культуры. В 2022 году они были открыты в Мали, Египте и Алжире.
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