Глава Русского дома в ЦАР пострадал при теракте

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Врачи борются за состояние  Дмитрия Сытого Фото:

Глава Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при открытии. Об этом сообщается в telegram-канале Содружества офицеров за международную безопасность.

«Глава Русского дома Дмитрий Сытый получил посылку, содержащую взрывчатое вещество, которое сдетонировало у него в руках. Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь», — следует и сообщения в канале.

Русские дома — это российские центры науки и культуры. В 2022 году они были открыты в Мали, Египте и Алжире.

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Глава Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при открытии. Об этом сообщается в telegram-канале Содружества офицеров за международную безопасность. «Глава Русского дома Дмитрий Сытый получил посылку, содержащую взрывчатое вещество, которое сдетонировало у него в руках. Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь», — следует и сообщения в канале. Русские дома — это российские центры науки и культуры. В 2022 году они были открыты в Мали, Египте и Алжире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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