Власти Нижневартовска ищут 1,3 миллиарда на реконструкцию дороги

Власти Нижневартовска ищут 1,3 миллиарда рублей на ремонт улицы Интернациональной и моста «Бегущая лань»

Обновление улицы в Нижневартовске обойдется бюджету в 1,3 миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) ищут средства на реконструкцию улицы Интернациональной и моста «Бегущая лань», расположенных на въезде в город. На заседании думского по городскому хозяйству и строительству депутат Дмитрий Давыдов сообщил, что 1,3 миллиарда рублей планируют запросить как в федеральных и региональных программах, так и с помощью депутатов думы округа, передает корреспондент URA.RU.

«В ноябре департамент строительства города огласил стоимость работ — 1,3 миллиарда рублей. Проведено совещание рабочей группы, на котором озвучены пути решения вопроса с помощью федеральных и региональных программ. Кроме того, направлены рабочие письма депутатам думы ХМАО с просьбой посодействовать в решении вопроса», — сообщил Давыдов.

На 1,3 миллиарда власти планируют реконструировать мост «Бегущая лань», а также обустроить ливневую канализацию и обновить дорожное полотно. По словам Давыдова, письма отправлены спикеру окружной думы Борису Хохрякову, вице-спикеру Наталье Западновой и председателю комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергею Великому. Очередное обсуждение вопроса реконструкции Интернациональной по итогам голосования было перенесено на февраль 2023 года.

Ранее URA.RU писало о том, как решили вопрос с проблемной дорогой в Сургуте. Проезд к четвертой поликлинике построили благодаря соглашению с нефтяниками.