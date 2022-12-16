В Кургане выяснили причины взрыва на заводе «Синтез»

Завершилось расследование инцидента со взрывом на курганском заводе «Синтез» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральское управление Федеральной службы Ростехнадзора обнаружило, что нарушение процесса производства лекарственного порошка привело к взрыву на курганском заводе «Синтез». Об этом говорится на сайте управления.

«Завершено расследование причин аварии с тяжелым несчастным случаем, произошедшей 29 апреля 2022 года в ПАО „Синтез“ <…> В результате локального перегрева при производстве лекарственного препарата теризидон, внутри процесс-фильтра возникло избыточное давление, что привело к его разгерметизации с выбросом в объем помещения с последующим взрывом», — рассказали в управлении. Были определены основные причины взрыва порошка.

Как выяснилось в ходе расследования, лаборатория предприятия недостаточно изучила взрывчатые свойства порошка теризидон. Также при сушке субстанции не были соблюдены технологические процессы и правила эксплуатации сушилки. Здание, где происходил процесс и случился взрыв, не соответствовало установленным требованиям промышленной безопасности.

«В отношении юридического лица и должностных лиц ПАО „Синтез“ возбуждены административные дела по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требования промышленной безопасности)», — проинформировали в Ростехнадзоре. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане произошел взрыв на фармацевтическом заводе. В результате инцидента пострадал один из сотрудников предприятия, которого доставили в больницу.