Врачи спасают курганца, пострадавшего от взрыва на крупном заводе

Врачи оперируют курганца, пострадавшего от взрыва на заводе «Синтез» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи Курганской больницы скорой медицинской помощи проводят операцию пострадавшему в момент взрыва на заводе «Синтез». Об этом URA.RU рассказали источники среди медиков.

«Сейчас врач пытается сохранить пациенту ногу и избежать ампутации. Также у пациента серьезные ожоги, что усугубляет общее состояние. Врачи делают все возможное», — уточняют врачи. Состояние пациента может быть тяжелым.

В пресс-службе «Синтеза» URA.RU рассказали, что не могут комментировать состояние пострадавшего. «Мы будем оказывать ему любую необходимую поддержку на всех этапах лечения», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что на заводе «Синтез» в четвертом цехе прогремел взрыв. Инцидент произошел в конце рабочего дня. Почти все сотрудники покинули помещение, но один человек задержался. Областное СУ СК возбудило уголовное дело по факту травмирования сотрудника. Прокуратура региона также организовала проверку. Стоит отметить, что завод является одним из крупнейших российских фармацевтических предприятий.