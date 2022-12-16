Свердловский атомный город погряз в экологических скандалах

В Новоуральске Свердловской области участились преступления, связанные с природными ресурсами

В Новоуральске участились преступления, связанные с природными ресурсами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандалы и преступления, связанные с использованием природных ресурсов, охватили закрытый город Новоуральск (Свердловская область), входящий в зону влияния госкорпорации «Росатом». Только за последние месяцы муниципалитет сотрясли два резонансных эпизода — с нелегальной добычей золота и вырубке леса. Суммарный ущерб оценивается в миллионы рублей.

Первый громкий скандал, касающийся природопользования, произошел в феврале. Тогда бойцы Росгвардии и ФСБ задержала под Новоуральском банду золотодобытчиков. На месте, где орудовали рабочие, обнаружили бульдозеры и экскаваторы, помпу для промывки золота, а также 20 килограммов золотосодержащего песка. Площадь раскопок, которые шли с осени 2021 года, составила несколько гектаров. На месте были задержаны больше 20 человек. Мэрия Новоуральска заверила правоохранителей, что работы велись на законных основаниях, и скандал постепенно утих.

Спустя полгода, в октябре, история получила продолжение. Местный депутат Дмитрий Захаров, по заявлению которого началась проверка золотодобытчиков, неожиданно попал под мобилизацию и был призван в войска — единственный из всей гордумы. Историю широко освещали свердловские СМИ. Журналисты нашли любопытным тот факт, что в сентябре Захаров выиграл выборы у городского военкома Алексея Верхотурова, который шел в депутаты по тому же округу, но проиграл.

Другой эпизод в череде скандалов сотряс Новоуральск в конце августа. Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией городского ОВД вскрыли факт незаконной вырубки леса на территории лесничества возле деревни Пальники. Полиция выяснила, что подозреваемый готовил площадку под добычу полезных ископаемых и вместе с бригадой спилил деревья на площади больше трех гектаров. Общий ущерб оценили в 5 млн рублей.

Местные жители и блогеры указывают, что начало экологических скандалов совпало по времени с назначением на пост мэра Вячеслава Тюменцева — бывшего заместителя министра природных ресурсов (он возглавил город 15 апреля прошлого года). Сам градоначальник публично не комментировал скандалы и не высказывал критику в адрес нарушителей. Оперативно получить комментарий Тюменцева URA.RU не удалось — он не ответил на звонок и на сообщение в мессенджере (оно отмечено как прочитанное).