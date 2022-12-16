Мобилизованный из ЯНАО пожаловался, что депутат на нем пиарился

16 декабря 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

По мнению мобилизованного из ЯНАО депутат облдумы Тюмени Дмитрий Плотников не выполнил обещание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По мнению мобилизованного из ЯНАО депутат областной думы Тюмени Дмитрий Плотников не выполнил обещание об отправки автомобиля для подразделения новоуренгойцев, участвующих в СВО, а просто использовал этот повод собственного пиара. Об этом URA.RU сообщил участник спецоперации Андрей Бережной. «Плотников приезжал к нам в „Снежинку“ [детский лагерь, где проходит боевое слаживание мобилизованных] и при всем подразделении заявил о том, что он приобрел автомобиль „Нива“ и готовит его для новоуренгойского взвода. Но сегодня выяснилось, что машина уходит в Энергодар и наше подразделение ее не получит. Хотя у него были посты с моими фотографиями, где говорилось, что он везет эту машину мне. Комментариев от него я никаких не получил, кроме смайлика с разведенными руками», — считает участник СВО. Также собеседник отметил, что они сами могли бы приобрести машину, так как уже купили две, но всем подразделением ждали автомобиль, который им обещал депутат. Бережной сетует, что они остались без транспортного средства. «Мы остались без машины, без ничего и еще в дураках… Это очень некрасиво было», — говорит участник спецоперации. Редакция URA.RU связалась с депутатом областной думы Тюмени Дмитрий Плотников. От него был получен следующей ответ: «Транспортные средства, которые выехали из Ямала на Донбасс еще в пути. Они находятся в зоне СВО, в ближайшее время будут доставлены бойцам батальона Ямала и жителям Волновахского района. Произошло искажение информации и в соцсетях появилось обсуждение фактов не соответствующих действительности», — заявил парламентарий. Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО доставил автомобили в зону спецоперации. В распоряжении участников СВО оказалось шесть машин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По мнению мобилизованного из ЯНАО депутат областной думы Тюмени Дмитрий Плотников не выполнил обещание об отправки автомобиля для подразделения новоуренгойцев, участвующих в СВО, а просто использовал этот повод собственного пиара. Об этом URA.RU сообщил участник спецоперации Андрей Бережной. «Плотников приезжал к нам в „Снежинку“ [детский лагерь, где проходит боевое слаживание мобилизованных] и при всем подразделении заявил о том, что он приобрел автомобиль „Нива“ и готовит его для новоуренгойского взвода. Но сегодня выяснилось, что машина уходит в Энергодар и наше подразделение ее не получит. Хотя у него были посты с моими фотографиями, где говорилось, что он везет эту машину мне. Комментариев от него я никаких не получил, кроме смайлика с разведенными руками», — считает участник СВО. Также собеседник отметил, что они сами могли бы приобрести машину, так как уже купили две, но всем подразделением ждали автомобиль, который им обещал депутат. Бережной сетует, что они остались без транспортного средства. «Мы остались без машины, без ничего и еще в дураках… Это очень некрасиво было», — говорит участник спецоперации. Редакция URA.RU связалась с депутатом областной думы Тюмени Дмитрий Плотников. От него был получен следующей ответ: «Транспортные средства, которые выехали из Ямала на Донбасс еще в пути. Они находятся в зоне СВО, в ближайшее время будут доставлены бойцам батальона Ямала и жителям Волновахского района. Произошло искажение информации и в соцсетях появилось обсуждение фактов не соответствующих действительности», — заявил парламентарий. Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО доставил автомобили в зону спецоперации. В распоряжении участников СВО оказалось шесть машин.