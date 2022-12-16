Курганцы обсудили в соцсетях зазоры на Некрасовском мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана обеспокоились наличием широкого металлического шва на дорожном полотне Некрасовского путепровода. Обсуждение состояния недавно отремонтированного моста развернулось в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Так выглядит только что отремонтированный Некрасовский мост», — гласит подпись к посту с фотографией шва шириной несколько сантиметров поперек моста. Под постом имеется несколько десятков комментариев.

Часть горожан начала шутить, что мост задумывали сделать разводным. Другие всерьез обсуждают недостатки моста, утверждая, что на его вершине появилась «горбатая выпуклость», а также требуя нанести разметку. Знатоки сообщили землякам, что это технологический зазор, являющийся температурным деформационным швом.

Редакция URA.RU обратилась к городской администрации за комментарием о состоянии дорожного покрытия объекта. В пресс-службе мэрии пояснили, что оснований для беспокойства нет, поскольку «это деформационный шов по системе „маурер“ между шкафной стенкой и пролетным строением путепровода. Он выставлен в соответствии с требованиями нормативных документов и предусмотрен проектным решением». Шов расширяется в условиях низких температур, а в жаркую погоду сжимается. «Деформационные швы есть на всех мостах и путепроводах», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Кургана Елена Ситникова анонсировала «скорое» открытие Некрасовского моста для движения пешеходов. В администрации ориентировали горожан, что открытия путепровода стоит ожидать в середине декабря.

Курганцы обсуждают в сети зазор на проезжей части недавно отремонтированного Некрасовского моста фото: VK Типичный Курган