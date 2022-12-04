Мэр Кургана анонсировала полное открытие Некрасовского моста

На мосту осталось установить перильные ограждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане, по словам властей, «совсем скоро» откроют Некрасовский мост. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава города Елена Ситникова.

«Совсем скоро откроем Некрасовский мост для движения пешеходов. Сейчас работы на нем подходят к финалу. Остается завершить установку перильного ограждения на пешеходной зоне», — написала Ситникова.

Она добавила, что подрядчик, который работает на Кировском мосту, также старается как можно быстрее открыть там движение для пешеходов. Ситникова напомнила, что в следующем году подрядчики приступят к ремонту Чеховского путепровода и моста через реку Тобол на улице Бурова-Петрова.

По условиям контракта, Некрасовский мост планировали полностью открыть 15 октября. После этот срок сдвинулся к концу месяца, а в ноябре губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что мост откроют до конца декабря. Ранее сообщалось, что хотя мост закрыт для пешеходов, горожане переходили его с риском для жизни.