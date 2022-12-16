США публично разрешили Украине нападать на Крым

16 декабря 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

США разрешают Украине проводит операцию по «захвату» Крыма, заявил Джон Кирби Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон признает право Украины проводить военные операции на территории Крыма. Поскольку Киев считает Крым украинской территорией. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Крым — это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — высказался Кирби во время брифинга, который транслировался на сайте Белого дома. Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За вхождение в состав высказались 96,77%. Недавно издание The Financial Review сообщало, что Украина готова отказаться от «захвата» Крыма ради соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассчитывает «вернуть» Крым за полгода, об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вашингтон признает право Украины проводить военные операции на территории Крыма. Поскольку Киев считает Крым украинской территорией. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Крым — это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — высказался Кирби во время брифинга, который транслировался на сайте Белого дома. Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За вхождение в состав высказались 96,77%. Недавно издание The Financial Review сообщало, что Украина готова отказаться от «захвата» Крыма ради соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассчитывает «вернуть» Крым за полгода, об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».