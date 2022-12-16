Какие изменения ждут граждан РФ после Нового года

В России после Нового года повысят МРОТ, введут детские пособия и новые пошлины для автовладельцев

После Нового года в России повысится МРОТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После начала 2023 года в России повысят МРОТ и введут новые детские пособия. Об этом сообщается на сайте правовой справочной системы РФ.

Минимальный размер оплаты труда вырастет до 16 242 рублей. С 1 января вводится ежемесячное пособие в связи с рождением ребенка. Его могут получать беременные, которые встали на учет в ранние сроки, а также граждане, у которых есть ребенок до 17 лет. Информацию об этом передает правовая справочная система «КонсультантПлюс».

Правовая справочная система также сообщает о новых пошлинах для владельцев автомобилей. За выдачу разрешения изменить конструкцию колесного ТС, на котором уже ездят, будет 1 000 рублей, за выдачу свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов — 1500 рублей, за продление такого свидетельства — 1000 рублей. До Нового года это будут делать бесплатно.

С нового года начнут выдавать лекарства по электронному сертификату. Такой возможностью смогут воспользоваться отдельные категории граждан, в том числе и инвалиды.