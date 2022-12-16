В России впервые вынесли приговоры мобилизованным за дезертирство

Российские суды начали выносить приговоры по статьям о дезертирстве, а также о самовольном оставлении части в период мобилизации и ведения боевых действий. Об этом сообщается на сайтах военных судов.
Приговор Максиму Малышеву в городе Мурманск был вынесен 14 декабря. Причинами стали обвинения в дезертирстве во время мобилизации и покушение на незаконное пересечение границ.
Первые приговоры за самовольное оставление части в период мобилизации вынесли суды в городах Великий Новгород и Солнечногорск. Дело об оставлении части было заведено на имя Данила Иванова. Он получит 5 лет условного срока. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор Алексею Созонову на 4 года условно.
Россия начала частичную мобилизацию 21 сентября. 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство. Максимальное наказание по нему составляет 10 лет.
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Российские суды начали выносить приговоры по статьям о дезертирстве, а также о самовольном оставлении части в период мобилизации и ведения боевых действий. Об этом сообщается на сайтах военных судов. Приговор Максиму Малышеву в городе Мурманск был вынесен 14 декабря. Причинами стали обвинения в дезертирстве во время мобилизации и покушение на незаконное пересечение границ. Первые приговоры за самовольное оставление части в период мобилизации вынесли суды в городах Великий Новгород и Солнечногорск. Дело об оставлении части было заведено на имя Данила Иванова. Он получит 5 лет условного срока. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор Алексею Созонову на 4 года условно. Россия начала частичную мобилизацию 21 сентября. 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство. Максимальное наказание по нему составляет 10 лет.