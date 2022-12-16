16 декабря 2022

В России впервые вынесли приговоры мобилизованным за дезертирство

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Суд над депутатом Госдумы Бурнашовым. Пермь, суд, герб россии
Трех мобилизованных военнослужащих осудили за дезертирство и самовольное оставление части Фото:
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Мобилизация в России

Российские суды начали выносить приговоры по статьям о дезертирстве, а также о самовольном оставлении части в период мобилизации и ведения боевых действий. Об этом сообщается на сайтах военных судов.

Приговор Максиму Малышеву в городе Мурманск был вынесен 14 декабря. Причинами стали обвинения в дезертирстве во время мобилизации и покушение на незаконное пересечение границ.

Первые приговоры за самовольное оставление части в период мобилизации вынесли суды в городах Великий Новгород и Солнечногорск. Дело об оставлении части было заведено на имя Данила Иванова. Он получит 5 лет условного срока. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор Алексею Созонову на 4 года условно.

Россия начала частичную мобилизацию 21 сентября. 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство. Максимальное наказание по нему составляет 10 лет.

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Российские суды начали выносить приговоры по статьям о дезертирстве, а также о самовольном оставлении части в период мобилизации и ведения боевых действий. Об этом сообщается на сайтах военных судов. Приговор Максиму Малышеву в городе Мурманск был вынесен 14 декабря. Причинами стали обвинения в дезертирстве во время мобилизации и покушение на незаконное пересечение границ. Первые приговоры за самовольное оставление части в период мобилизации вынесли суды в городах Великий Новгород и Солнечногорск. Дело об оставлении части было заведено на имя Данила Иванова. Он получит 5 лет условного срока. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор Алексею Созонову на 4 года условно. Россия начала частичную мобилизацию 21 сентября. 24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство. Максимальное наказание по нему составляет 10 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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