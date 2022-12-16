В Тюменской области умер последний ветеран ВОВ

В Червишевском муниципальном образовании умер Анатолий Щепин — последний участник Великой Отечественной войны

В последние годы жизни ветеран находился в отделении временного проживания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области на 97 году жизни скончался последний участник Великой Отечественной войны Анатолий Щепин. Об этом сообщили на сайте информационного агентства Rayon72.ru.

«Администрация Червишевского муниципального образования, совет ветеранов скорбят по поводу кончины фронтовика, принесшего мир на нашу землю», — сообщает портал.

Там же отметили, ветеран пережил немало бед. В молодом возрасте погибли его сын и дочь, после он похоронил свою супругу. В последние годы жизни Анатолий Кузьмич находился в пункте временного размещения в Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Тюменской области Моор рассказал о процессе восстановления памяти о погибших в ВОВ. Благодаря тюменским поисковикам удалось выяснить имена 525 погибших за время Великой Отечественной войны.