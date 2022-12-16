В Екатеринбурге заменят старые лифты в многоквартирных домах

Четыре многоквартирных дома Екатеринбурга получат новые лифты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фонд содействия реформированию ЖКХ России выделил Екатеринбургу 32,1 миллиона рублей на замену 44 лифтов в четырех многоквартирных домах. Заявка была одобрена в рамках программы по замене лифтов в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

«Нам одобрили дополнительную заявку как региону, который в российских лидерах по замене лифтов, отслуживших свой срок эксплуатации — 25 лет. В 2022 году в Свердловской области заменили 370 отработавших срок службы (более 25 лет) лифтов в 109 многоквартирных домах. В 2023 году на плановую замену предусмотрено более 400 миллионов рублей», — рассказал подробности министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Министр подчеркнул, что программа по замене старого лифтового оборудования выполнена досрочно. В период с 2016 по 2022 год было заменено 4139 старых лифтов.

Ранее URA.RU сообщало о завершении программы по замене лифтового оборудования в Свердловской области. Программа рассчитана до февраля 2025 года и выполняется с опережением сроков.