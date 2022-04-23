23 апреля 2022
22 апреля 2022

Власти Свердловской области заменят старые лифты в жилых домах

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, спальный район, подъезд
В Свердловской области заменят старые лифты Фото:

В Свердловской области завершается программа по замене лифтов, у которых превышен срок эксплуатации. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев ставил задачу — до февраля 2025 года заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет. Мы с опережением ее выполним», — заявил генеральный директор Регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.

В этом году власти области заменят оставшиеся 111 лифтов, 63 из которых находятся в Екатеринбурге, и выполнят губернаторскую программу раньше срока. Программа по капитальному ремонту проводится уже восьмой год, за это время коммунальщики заменил более 2,5 тысяч лифтов.

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В Свердловской области завершается программа по замене лифтов, у которых превышен срок эксплуатации. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Губернатор Евгений Куйвашев ставил задачу — до февраля 2025 года заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет. Мы с опережением ее выполним», — заявил генеральный директор Регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов. В этом году власти области заменят оставшиеся 111 лифтов, 63 из которых находятся в Екатеринбурге, и выполнят губернаторскую программу раньше срока. Программа по капитальному ремонту проводится уже восьмой год, за это время коммунальщики заменил более 2,5 тысяч лифтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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