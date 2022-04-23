Власти Свердловской области заменят старые лифты в жилых домах

В Свердловской области заменят старые лифты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области завершается программа по замене лифтов, у которых превышен срок эксплуатации. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев ставил задачу — до февраля 2025 года заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет. Мы с опережением ее выполним», — заявил генеральный директор Регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.

В этом году власти области заменят оставшиеся 111 лифтов, 63 из которых находятся в Екатеринбурге, и выполнят губернаторскую программу раньше срока. Программа по капитальному ремонту проводится уже восьмой год, за это время коммунальщики заменил более 2,5 тысяч лифтов.