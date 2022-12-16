16 декабря 2022

Трое из десяти челябинцев в будущем году хотят наладить личную жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии коронавирусной инфекции. Курган , семья, материнство, дети, зима, молодые родители, детская коляска
В опросе приняли участие представители экономически активного населения Челябинска Фото:

Трое из десяти челябинцев в 2023 году хотят наладить личную жизнь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«В конце года многие из нас традиционно дают себе обещания начать с 1 января новую жизнь. Чаще всего челябинцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 28 процентов», — сообщили социологи сервиса.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения города. Четверть — опрошенных 25 процентов — настроены тратить больше времени на свои увлечения. По 24 процента считают важным заняться образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 21 проценту респондентов, сделать ремонт — 19, больше отдыхать — 17 процентов. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире собираются 13 процентов, отказаться от вредных привычек — 11 процентов, изучать иностранный язык и правильно питаться — по 10 процентов.

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Трое из десяти челябинцев в 2023 году хотят наладить личную жизнь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «В конце года многие из нас традиционно дают себе обещания начать с 1 января новую жизнь. Чаще всего челябинцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 28 процентов», — сообщили социологи сервиса. В опросе приняли участие представители экономически активного населения города. Четверть — опрошенных 25 процентов — настроены тратить больше времени на свои увлечения. По 24 процента считают важным заняться образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 21 проценту респондентов, сделать ремонт — 19, больше отдыхать — 17 процентов. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире собираются 13 процентов, отказаться от вредных привычек — 11 процентов, изучать иностранный язык и правильно питаться — по 10 процентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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