Трое из десяти челябинцев в будущем году хотят наладить личную жизнь

17 декабря 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

В опросе приняли участие представители экономически активного населения Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трое из десяти челябинцев в 2023 году хотят наладить личную жизнь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «В конце года многие из нас традиционно дают себе обещания начать с 1 января новую жизнь. Чаще всего челябинцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 28 процентов», — сообщили социологи сервиса. В опросе приняли участие представители экономически активного населения города. Четверть — опрошенных 25 процентов — настроены тратить больше времени на свои увлечения. По 24 процента считают важным заняться образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 21 проценту респондентов, сделать ремонт — 19, больше отдыхать — 17 процентов. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире собираются 13 процентов, отказаться от вредных привычек — 11 процентов, изучать иностранный язык и правильно питаться — по 10 процентов.

Трое из десяти челябинцев в 2023 году хотят наладить личную жизнь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «В конце года многие из нас традиционно дают себе обещания начать с 1 января новую жизнь. Чаще всего челябинцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 28 процентов», — сообщили социологи сервиса. В опросе приняли участие представители экономически активного населения города. Четверть — опрошенных 25 процентов — настроены тратить больше времени на свои увлечения. По 24 процента считают важным заняться образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 21 проценту респондентов, сделать ремонт — 19, больше отдыхать — 17 процентов. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире собираются 13 процентов, отказаться от вредных привычек — 11 процентов, изучать иностранный язык и правильно питаться — по 10 процентов.