Глава Нижневартовска озвучил, что будет на месте дома, где произошел взрыв. Видео

Мэр Нижневартовска Кощенко допустил появление монумента на месте дома, где произошел взрыв газа

17 декабря 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Кощенко озвучил, что на месте дома может появиться монумент памяти Фото Елена Антипина URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко озвучил, что на месте дома, где взорвался газ, может появиться монумент памяти. Информацию передает корреспондент URA.RU со встречи главы города Дмитрия Кощенко с пострадавшими. «Может быть и такой вариант, что мы организуем там монумент памяти или мемориал и оставим это место свободное от застройки. Не исключено и такое решение», — ответил Кощенко на вопрос корреспондента URA.RU. Мэр также пояснил, что дома по адресу Мира 4а и 8а, согласно предварительным результатам экспертизы, не пострадали. «На сегодня рисков нет, можно благополучно пользоваться и жить в этих домах», — отметил Кощенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) эксперты Всероссийского НИИ ГО и ЧС огласили первые результаты обследования разрушенного в результате взрыва газового баллона дома 6а на улице Мира. По предварительной оценке экспертов дом подлежит сносу.

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко озвучил, что на месте дома, где взорвался газ, может появиться монумент памяти. Информацию передает корреспондент URA.RU со встречи главы города Дмитрия Кощенко с пострадавшими. «Может быть и такой вариант, что мы организуем там монумент памяти или мемориал и оставим это место свободное от застройки. Не исключено и такое решение», — ответил Кощенко на вопрос корреспондента URA.RU. Мэр также пояснил, что дома по адресу Мира 4а и 8а, согласно предварительным результатам экспертизы, не пострадали. «На сегодня рисков нет, можно благополучно пользоваться и жить в этих домах», — отметил Кощенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) эксперты Всероссийского НИИ ГО и ЧС огласили первые результаты обследования разрушенного в результате взрыва газового баллона дома 6а на улице Мира. По предварительной оценке экспертов дом подлежит сносу.