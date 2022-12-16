Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко озвучил, что на месте дома, где взорвался газ, может появиться монумент памяти. Информацию передает корреспондент URA.RU со встречи главы города Дмитрия Кощенко с пострадавшими.
«Может быть и такой вариант, что мы организуем там монумент памяти или мемориал и оставим это место свободное от застройки. Не исключено и такое решение», — ответил Кощенко на вопрос корреспондента URA.RU.
Мэр также пояснил, что дома по адресу Мира 4а и 8а, согласно предварительным результатам экспертизы, не пострадали. «На сегодня рисков нет, можно благополучно пользоваться и жить в этих домах», — отметил Кощенко.
Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко озвучил, что на месте дома, где взорвался газ, может появиться монумент памяти. Информацию передает корреспондент URA.RU со встречи главы города Дмитрия Кощенко с пострадавшими. «Может быть и такой вариант, что мы организуем там монумент памяти или мемориал и оставим это место свободное от застройки. Не исключено и такое решение», — ответил Кощенко на вопрос корреспондента URA.RU. Мэр также пояснил, что дома по адресу Мира 4а и 8а, согласно предварительным результатам экспертизы, не пострадали. «На сегодня рисков нет, можно благополучно пользоваться и жить в этих домах», — отметил Кощенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) эксперты Всероссийского НИИ ГО и ЧС огласили первые результаты обследования разрушенного в результате взрыва газового баллона дома 6а на улице Мира. По предварительной оценке экспертов дом подлежит сносу.