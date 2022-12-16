Дмитрий Кощенко сообщил, что дом подлежит сносу Фото: Елена Антипина URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) эксперты Всероссийского НИИ ГО и ЧС огласили первые результаты обследования разрушенного в результате взрыва газового баллона дома 6а на улице Мира. Вице-мэр по строительству Виктор Ситников сообщил, что дом, по предварительной оценке экспертов, подлежит сносу, передает корреспондент URA.RU со встречи главы города Дмитрия Кощенко с пострадавшими.

«Наблюдаются динамические колебания, которые могут вызвать обрушение дома. На сегодняшний день дом, по предварительной оценке экспертов, подлежит сносу», — прокомментировал Ситников.

По словам Ситникова, состояние дома непригодно для жизни. Глава города Дмитрий Кощенко добавил, что работа с маневренным фондом продолжается: «Всего на сегодняшний день в маневренном жилищном фонде — 43 квартиры».

Ранее URA.RU сообщало о выдаче квартир из маневренного фонда жителям дома. Всего дополнительно было приобретено 20 квартир. Заявление на расселение подали 34 семьи.