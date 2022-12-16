Челябинская Госавтоинспекция просит водителей отказаться от дальних поездок

17 декабря 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

По прогнозу синоптиков, с завтрашнего дня область накроют снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская Госавтоинспекция просит водителей отказаться от дальних поездок из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом региональная ГИБДД предупреждает водителей в соцсетях. «В Челябинской области ожидаются снегопады. С завтрашнего дня, 18 декабря, и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков будет идти снег с дождем по всей области, что увеличивает вероятность возникновения заторовых ситуаций на автомобильных дорогах региона. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: в целях предотвращения ДТП, сохранения жизни и здоровья окружающих, по возможности воздержитесь от дальних поездок. Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос», — сказано на официальной странице региональной ГИБДД в соцсети ВКонтакте. Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, ГИБДД рекомендует обращаться за помощью в оперативные службы. Ранее челябинские синоптики поменяли прогноз погоды на начало 2023 года. По актуальному прогнозу, в Челябинской области в начале января будет холодно (-26 градусов — днем, -29 — ночью) и малоснежно: сильные снегопады маловероятны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская Госавтоинспекция просит водителей отказаться от дальних поездок из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом региональная ГИБДД предупреждает водителей в соцсетях. «В Челябинской области ожидаются снегопады. С завтрашнего дня, 18 декабря, и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков будет идти снег с дождем по всей области, что увеличивает вероятность возникновения заторовых ситуаций на автомобильных дорогах региона. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: в целях предотвращения ДТП, сохранения жизни и здоровья окружающих, по возможности воздержитесь от дальних поездок. Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос», — сказано на официальной странице региональной ГИБДД в соцсети ВКонтакте. Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, ГИБДД рекомендует обращаться за помощью в оперативные службы. Ранее челябинские синоптики поменяли прогноз погоды на начало 2023 года. По актуальному прогнозу, в Челябинской области в начале января будет холодно (-26 градусов — днем, -29 — ночью) и малоснежно: сильные снегопады маловероятны.