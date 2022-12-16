В Челябинской области стартовала «Елка желаний»

17 декабря 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дали старт «Елке желаний» Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области В Челябинской области стартовала Всероссийская акция «Елка желаний». Информация об этом размещена в telegram-канале областного правительства «ПУЛ №74». «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дали старт „Елке желаний“. Также члены областного правительства, Законодательного собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, главы районов и муниципальных образований вновь присоединились к этой акции, которая проводится в регионе уже четвертый год по инициативе губернатора. В этом году к акции присоединилась Челябинская епархия», — говорится в сообщении. В этом году марафон добра, в первую очередь, коснется детей военнослужащих. А также у ребят из подшефных территорий региона — новых российских субъектов — исполнятся заветные мечты. «Елка желаний» пройдет в каждом муниципалитете. Алексей Текслер снял шар с желанием семилетнего Марка из Кусы и подарит ему велосипед. Подарок от Ирины Текслер, синтезатор, получит одиннадцатилетний Ян из подшефной территории — Волновахи. Другие участники акции также сняли шары с желаниями. Ребята загадывали спортивный инвентарь и экипировку, наборы для творчества, игры и книги.

В Челябинской области стартовала Всероссийская акция «Елка желаний». Информация об этом размещена в telegram-канале областного правительства «ПУЛ №74». «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной дали старт „Елке желаний“. Также члены областного правительства, Законодательного собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, главы районов и муниципальных образований вновь присоединились к этой акции, которая проводится в регионе уже четвертый год по инициативе губернатора. В этом году к акции присоединилась Челябинская епархия», — говорится в сообщении. В этом году марафон добра, в первую очередь, коснется детей военнослужащих. А также у ребят из подшефных территорий региона — новых российских субъектов — исполнятся заветные мечты. «Елка желаний» пройдет в каждом муниципалитете. Алексей Текслер снял шар с желанием семилетнего Марка из Кусы и подарит ему велосипед. Подарок от Ирины Текслер, синтезатор, получит одиннадцатилетний Ян из подшефной территории — Волновахи. Другие участники акции также сняли шары с желаниями. Ребята загадывали спортивный инвентарь и экипировку, наборы для творчества, игры и книги.