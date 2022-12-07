Путин заявил о намерении польских националистов забрать часть Украины

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Лужники, Путин. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что Россия может гарантировать Украине территориальную целостность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польские националисты хотят забрать себе западную часть Украины. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Националистические элементы в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, которые она получила после Второй мировой войны. И к этому будут стремиться. Единственным гарантом территориальной целостности Украины могла бы быть Россия», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Западную часть страны вместе с националистами нужно отдать Польше, считает сербский снайпер с позывным «Деки», который принимает участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Он заявил URA.RU, что России стоит забрать Одессу. Бельгийский сенатор Ален Детекс считает, что Евросоюзу нужно задуматься о разделе Украины и пересмотре политики в отношении Киева и Москвы.

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Польские националисты хотят забрать себе западную часть Украины. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Националистические элементы в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, которые она получила после Второй мировой войны. И к этому будут стремиться. Единственным гарантом территориальной целостности Украины могла бы быть Россия», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Западную часть страны вместе с националистами нужно отдать Польше, считает сербский снайпер с позывным «Деки», который принимает участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Он заявил URA.RU, что России стоит забрать Одессу. Бельгийский сенатор Ален Детекс считает, что Евросоюзу нужно задуматься о разделе Украины и пересмотре политики в отношении Киева и Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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