Путин заявил о намерении польских националистов забрать часть Украины

07 декабря 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что Россия может гарантировать Украине территориальную целостность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские националисты хотят забрать себе западную часть Украины. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Националистические элементы в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, которые она получила после Второй мировой войны. И к этому будут стремиться. Единственным гарантом территориальной целостности Украины могла бы быть Россия», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Западную часть страны вместе с националистами нужно отдать Польше, считает сербский снайпер с позывным «Деки», который принимает участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Он заявил URA.RU, что России стоит забрать Одессу. Бельгийский сенатор Ален Детекс считает, что Евросоюзу нужно задуматься о разделе Украины и пересмотре политики в отношении Киева и Москвы.

Польские националисты хотят забрать себе западную часть Украины. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Националистические элементы в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, которые она получила после Второй мировой войны. И к этому будут стремиться. Единственным гарантом территориальной целостности Украины могла бы быть Россия», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Западную часть страны вместе с националистами нужно отдать Польше, считает сербский снайпер с позывным «Деки», который принимает участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Он заявил URA.RU, что России стоит забрать Одессу. Бельгийский сенатор Ален Детекс считает, что Евросоюзу нужно задуматься о разделе Украины и пересмотре политики в отношении Киева и Москвы.