16 декабря 2022

В зону СВО отправится еще один батальон пермских военнослужащих. Фото

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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных
Еще три группы бойцов продолжают спецподготовку Фото:
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Мобилизация в России

Еще один батальон мобилизованных из Пермского края отправят в зону СВО 18 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«Сегодня из учебного центра в Тюмени отправились мобилизованные из Пермского края. Еще один батальон бойцов отправится 18 декабря», — сообщается в правительстве.

Военнослужащие отправятся в зону спецоперации. В военной части сообщают, что еще три группы мобилизованных пермяков проходят спецподготовку.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России призвали около 300 тысяч военнослужащих запаса.

Ранее URA.RU писало, что из Тюмени на боевое слаживание отправилась группа пермских военнослужащих. Бойцам вручили письма, открытки и гуманитарную помощь.

Еще один батальон пермских военнослужащих отправится 18 декабря

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Еще один батальон мобилизованных из Пермского края отправят в зону СВО 18 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Сегодня из учебного центра в Тюмени отправились мобилизованные из Пермского края. Еще один батальон бойцов отправится 18 декабря», — сообщается в правительстве. Военнослужащие отправятся в зону спецоперации. В военной части сообщают, что еще три группы мобилизованных пермяков проходят спецподготовку. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России призвали около 300 тысяч военнослужащих запаса. Ранее URA.RU писало, что из Тюмени на боевое слаживание отправилась группа пермских военнослужащих. Бойцам вручили письма, открытки и гуманитарную помощь.
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