Еще три группы бойцов продолжают спецподготовку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Еще один батальон мобилизованных из Пермского края отправят в зону СВО 18 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«Сегодня из учебного центра в Тюмени отправились мобилизованные из Пермского края. Еще один батальон бойцов отправится 18 декабря», — сообщается в правительстве.

Военнослужащие отправятся в зону спецоперации. В военной части сообщают, что еще три группы мобилизованных пермяков проходят спецподготовку.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России призвали около 300 тысяч военнослужащих запаса.

Ранее URA.RU писало, что из Тюмени на боевое слаживание отправилась группа пермских военнослужащих. Бойцам вручили письма, открытки и гуманитарную помощь.