Еще один батальон мобилизованных из Пермского края отправят в зону СВО 18 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.
«Сегодня из учебного центра в Тюмени отправились мобилизованные из Пермского края. Еще один батальон бойцов отправится 18 декабря», — сообщается в правительстве.
Военнослужащие отправятся в зону спецоперации. В военной части сообщают, что еще три группы мобилизованных пермяков проходят спецподготовку.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России призвали около 300 тысяч военнослужащих запаса.
Ранее URA.RU писало, что из Тюмени на боевое слаживание отправилась группа пермских военнослужащих. Бойцам вручили письма, открытки и гуманитарную помощь.
Еще один батальон пермских военнослужащих отправится 18 декабря
Telegram-канал правительства Пермского края
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Еще один батальон мобилизованных из Пермского края отправят в зону СВО 18 декабря. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Сегодня из учебного центра в Тюмени отправились мобилизованные из Пермского края. Еще один батальон бойцов отправится 18 декабря», — сообщается в правительстве. Военнослужащие отправятся в зону спецоперации. В военной части сообщают, что еще три группы мобилизованных пермяков проходят спецподготовку. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России призвали около 300 тысяч военнослужащих запаса. Ранее URA.RU писало, что из Тюмени на боевое слаживание отправилась группа пермских военнослужащих. Бойцам вручили письма, открытки и гуманитарную помощь.