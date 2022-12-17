В Тюмени состоялась отправка местных и пермских военнослужащих

17 декабря 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Мобилизованных из Перми и Тюмени отправили на боевое слаживание Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных тюменцев после обучения в регионе проводили на боевое слаживание. Также с ними отправились и пермские военнослужащие. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Завершившие подготовку в Тюменской области мобилизованные отправились на боевое слаживание. В их числе — военнослужащие из Пермского края. Бойцам вручили письма и открытки, волонтеры „МыВместе“ передали гуманитарную помощь, „серебряные“ добровольцы — монетки, чтобы военнослужащие, возвратившись домой, „вернули долг“» — рассказали в инфоцентре региона. Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев обратился к военнослужащим перед отправкой. «Родина призвала вас защищать не только людей, но и то, что было поколениями людей создано в России, защищать ее суверенитет, ее самостоятельность. Все вы являетесь достойным примером для нашей молодежи», — сказал он. Чиновник также пожелал им вернуться домой здоровыми и живыми. Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России были призваны около 300 тыс. военнослужащих запаса. Ранее URA.RU подготовило фоторепортаж с отправления мобилизованных из ЯНАО и Тюменской области к новому месту несения службы. Тогда к бойцам обратился заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, который передал послание главы региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованных тюменцев после обучения в регионе проводили на боевое слаживание. Также с ними отправились и пермские военнослужащие. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Завершившие подготовку в Тюменской области мобилизованные отправились на боевое слаживание. В их числе — военнослужащие из Пермского края. Бойцам вручили письма и открытки, волонтеры „МыВместе“ передали гуманитарную помощь, „серебряные“ добровольцы — монетки, чтобы военнослужащие, возвратившись домой, „вернули долг“» — рассказали в инфоцентре региона. Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев обратился к военнослужащим перед отправкой. «Родина призвала вас защищать не только людей, но и то, что было поколениями людей создано в России, защищать ее суверенитет, ее самостоятельность. Все вы являетесь достойным примером для нашей молодежи», — сказал он. Чиновник также пожелал им вернуться домой здоровыми и живыми. Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил России были призваны около 300 тыс. военнослужащих запаса. Ранее URA.RU подготовило фоторепортаж с отправления мобилизованных из ЯНАО и Тюменской области к новому месту несения службы. Тогда к бойцам обратился заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, который передал послание главы региона.