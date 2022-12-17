Минцифры РФ предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram

17 декабря 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

В Минцифры РФ предупредили, что 17 декабря пользователи столкнулись с риском кражи аккаунтов в Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователи Telegram столкнулись с попытками украсть их аккаунты. Об этом заявили в Минцифры РФ. «17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов», — уточнили в ведомстве . Уточняется, что пользователям поступают сообщения о том, что они получили подарок — премиум подписку. Это код, который обманутый вводит в свой телефон, и таким образом мошенники получают доступ к данным. Пользователям рекомендуют поставить двухфакторную аутентификацию.

Пользователи Telegram столкнулись с попытками украсть их аккаунты. Об этом заявили в Минцифры РФ. «17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов», — уточнили в ведомстве. Уточняется, что пользователям поступают сообщения о том, что они получили подарок — премиум подписку. Это код, который обманутый вводит в свой телефон, и таким образом мошенники получают доступ к данным. Пользователям рекомендуют поставить двухфакторную аутентификацию.