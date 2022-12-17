Минцифры РФ предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram

Пользователи Telegram столкнулись с попытками украсть их аккаунты. Об этом заявили в Минцифры РФ.
«17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов», — уточнили в ведомстве. Уточняется, что пользователям поступают сообщения о том, что они получили подарок — премиум подписку. Это код, который обманутый вводит в свой телефон, и таким образом мошенники получают доступ к данным. Пользователям рекомендуют поставить двухфакторную аутентификацию.
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Пользователи Telegram столкнулись с попытками украсть их аккаунты. Об этом заявили в Минцифры РФ. «17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов», — уточнили в ведомстве. Уточняется, что пользователям поступают сообщения о том, что они получили подарок — премиум подписку. Это код, который обманутый вводит в свой телефон, и таким образом мошенники получают доступ к данным. Пользователям рекомендуют поставить двухфакторную аутентификацию.