16 декабря 2022

Курганский артист выпустил новый альбом

© Служба новостей «URA.RU»
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День города 229 лет. Екатеринбург , концерт, музыкант, сцена, маршал александр
Альбом был написан на деньги подписчиков Фото:

Исполнитель из Кургана Дмитрий Конов, сольный проект которого называется MIMIKO, выпустил новый альбом. Об этом он сообщил в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Салют, подписчики! Вот и настал тот день, когда новый альбом „Fatalista“ появился в сети», — сообщается в группе.

Также певец перечислил несколько фактов о создании своего нового альбома. Например, «Fatalista» был записан благодаря подписчикам и их финансовой помощи. Обложку для нового альбома нарисовал Дмитрий Масейкин, который работал с такими артистами, как Оксимирон (признан в РФ иноагентом), Монеточка (признана в РФ иноагентом), Noize MC (признан в РФ иноагентом) и другими.

Ранее URA.RU писало, что MIMIKO выпустит новый альбом. Артист собирается презентовать его в Тбилиси.

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Исполнитель из Кургана Дмитрий Конов, сольный проект которого называется MIMIKO, выпустил новый альбом. Об этом он сообщил в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». «Салют, подписчики! Вот и настал тот день, когда новый альбом „Fatalista“ появился в сети», — сообщается в группе. Также певец перечислил несколько фактов о создании своего нового альбома. Например, «Fatalista» был записан благодаря подписчикам и их финансовой помощи. Обложку для нового альбома нарисовал Дмитрий Масейкин, который работал с такими артистами, как Оксимирон (признан в РФ иноагентом), Монеточка (признана в РФ иноагентом), Noize MC (признан в РФ иноагентом) и другими. Ранее URA.RU писало, что MIMIKO выпустит новый альбом. Артист собирается презентовать его в Тбилиси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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