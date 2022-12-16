Курганский артист выпустил новый альбом

17 декабря 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Альбом был написан на деньги подписчиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Исполнитель из Кургана Дмитрий Конов, сольный проект которого называется MIMIKO, выпустил новый альбом. Об этом он сообщил в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». «Салют, подписчики! Вот и настал тот день, когда новый альбом „Fatalista“ появился в сети», — сообщается в группе. Также певец перечислил несколько фактов о создании своего нового альбома. Например, «Fatalista» был записан благодаря подписчикам и их финансовой помощи. Обложку для нового альбома нарисовал Дмитрий Масейкин, который работал с такими артистами, как Оксимирон (признан в РФ иноагентом), Монеточка (признана в РФ иноагентом), Noize MC (признан в РФ иноагентом) и другими. Ранее URA.RU писало, что MIMIKO выпустит новый альбом. Артист собирается презентовать его в Тбилиси.

Исполнитель из Кургана Дмитрий Конов, сольный проект которого называется MIMIKO, выпустил новый альбом. Об этом он сообщил в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». «Салют, подписчики! Вот и настал тот день, когда новый альбом „Fatalista“ появился в сети», — сообщается в группе. Также певец перечислил несколько фактов о создании своего нового альбома. Например, «Fatalista» был записан благодаря подписчикам и их финансовой помощи. Обложку для нового альбома нарисовал Дмитрий Масейкин, который работал с такими артистами, как Оксимирон (признан в РФ иноагентом), Монеточка (признана в РФ иноагентом), Noize MC (признан в РФ иноагентом) и другими. Ранее URA.RU писало, что MIMIKO выпустит новый альбом. Артист собирается презентовать его в Тбилиси.