16 декабря 2022

Водитель после ДТП выпрыгнул из патрульной машины в Челябинске

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, ппс, полиция
На нарушителя составили протоколы Фото:

Водитель, которого везли на медосвидетельствование после ДТП в Челябинске, выпрыгнул из патрульной машины на полном ходу. Мужчина был пьян, сообщили в ГИБДД Челябинска.

«При оформлении ДТП водитель Mazda, имевший признаки алкогольного опьянения, проявлял агрессию по отношению к стражам порядка и ко второму участнику ДТП. При доставлении его в наркологию для медосвидетельствования нарушитель открыл дверь и на ходу выпрыгнул из патрульного автомобиля», — рассказали в городской ГИБДД.

Там уточнили, что речь идет о ДТП на Шоссе Металлургов, 35, где столкнулись Skoda и Mazda. Водитель Mazda 1991 года рождения, который выпрыгнул из служебной машины полиции, оказался пьян — 0,98 миллиграммов алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе. На него составили протоколы об управлении автомобилем в нетрезвом виде и о невыполнении законных требований полиции.

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Водитель, которого везли на медосвидетельствование после ДТП в Челябинске, выпрыгнул из патрульной машины на полном ходу. Мужчина был пьян, сообщили в ГИБДД Челябинска. «При оформлении ДТП водитель Mazda, имевший признаки алкогольного опьянения, проявлял агрессию по отношению к стражам порядка и ко второму участнику ДТП. При доставлении его в наркологию для медосвидетельствования нарушитель открыл дверь и на ходу выпрыгнул из патрульного автомобиля», — рассказали в городской ГИБДД. Там уточнили, что речь идет о ДТП на Шоссе Металлургов, 35, где столкнулись Skoda и Mazda. Водитель Mazda 1991 года рождения, который выпрыгнул из служебной машины полиции, оказался пьян — 0,98 миллиграммов алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе. На него составили протоколы об управлении автомобилем в нетрезвом виде и о невыполнении законных требований полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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