Водитель после ДТП выпрыгнул из патрульной машины в Челябинске

17 декабря 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

На нарушителя составили протоколы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Водитель, которого везли на медосвидетельствование после ДТП в Челябинске, выпрыгнул из патрульной машины на полном ходу. Мужчина был пьян, сообщили в ГИБДД Челябинска. «При оформлении ДТП водитель Mazda, имевший признаки алкогольного опьянения, проявлял агрессию по отношению к стражам порядка и ко второму участнику ДТП. При доставлении его в наркологию для медосвидетельствования нарушитель открыл дверь и на ходу выпрыгнул из патрульного автомобиля», — рассказали в городской ГИБДД. Там уточнили, что речь идет о ДТП на Шоссе Металлургов, 35, где столкнулись Skoda и Mazda. Водитель Mazda 1991 года рождения, который выпрыгнул из служебной машины полиции, оказался пьян — 0,98 миллиграммов алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе. На него составили протоколы об управлении автомобилем в нетрезвом виде и о невыполнении законных требований полиции.

Водитель, которого везли на медосвидетельствование после ДТП в Челябинске, выпрыгнул из патрульной машины на полном ходу. Мужчина был пьян, сообщили в ГИБДД Челябинска. «При оформлении ДТП водитель Mazda, имевший признаки алкогольного опьянения, проявлял агрессию по отношению к стражам порядка и ко второму участнику ДТП. При доставлении его в наркологию для медосвидетельствования нарушитель открыл дверь и на ходу выпрыгнул из патрульного автомобиля», — рассказали в городской ГИБДД. Там уточнили, что речь идет о ДТП на Шоссе Металлургов, 35, где столкнулись Skoda и Mazda. Водитель Mazda 1991 года рождения, который выпрыгнул из служебной машины полиции, оказался пьян — 0,98 миллиграммов алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе. На него составили протоколы об управлении автомобилем в нетрезвом виде и о невыполнении законных требований полиции.