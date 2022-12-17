Северная Корея запустила две ракеты подряд в сторону Японского моря

18 декабря 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

Место падения последней ракеты выясняется, сообщает Минобороны Японии Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Две ракеты подряд были запущены Северной Кореей в направлении Японского моря. Место падения последней из них выясняется. Об этом сообщает Минобороны Японии. «Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря», — говорится на сайте Минобороны . В ведомстве отметили, что в данный момент происходит поиск места падения, а также сбор информации о самом ракетном запуске. Ранее Минобороны Японии предупредили США, что запущенная КНДР ракета может упасть на американской территории. Японское военное ведомство выражает серьезную обеспокоенность регулярными запусками ракет властями Северной Кореи, передает «Общественное телевидение России».

Две ракеты подряд были запущены Северной Кореей в направлении Японского моря. Место падения последней из них выясняется. Об этом сообщает Минобороны Японии. «Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря», — говорится на сайте Минобороны. В ведомстве отметили, что в данный момент происходит поиск места падения, а также сбор информации о самом ракетном запуске. Ранее Минобороны Японии предупредили США, что запущенная КНДР ракета может упасть на американской территории. Японское военное ведомство выражает серьезную обеспокоенность регулярными запусками ракет властями Северной Кореи, передает «Общественное телевидение России».