Курганская пенсионерка перевела мошенникам 100 тысяч рублей

Жительница Шадринска (Курганская область) перевела мошенникам более 100 тысяч рублей, чтобы сохранить сбережения. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«82-летней жительнице Шадринска позвонил мошенник. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил ей, что ее деньги находятся в опасности, для их сохранности нужно снять средства с одного банковского счета и перевести на другой. Женщина, поверив мошенникам, обналичила более 100 тысяч рублей и через банкомат начала переводить деньги. Ее пытались остановить работники магазина, который находился рядом с банкоматом, но она продолжила переводить денежные средства», — сообщается в ведомстве.
В полицию сообщили очевидцы. В МВД «Шадринский» возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество».
Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска перевела мошенникам более миллиона рублей. Они представились сотрудниками банка и одного из правоохранительных органов и сообщили ей, что на нее оформлен незаконный кредит.
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