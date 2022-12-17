17 декабря 2022
16 декабря 2022

Курганская пенсионерка перевела мошенникам 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. Курган, банкомат, банкноты, деньги, внести наличные
Женщина обналичила деньги и перевела их мошенникам Фото:

Жительница Шадринска (Курганская область) перевела мошенникам более 100 тысяч рублей, чтобы сохранить сбережения. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«82-летней жительнице Шадринска позвонил мошенник. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил ей, что ее деньги находятся в опасности, для их сохранности нужно снять средства с одного банковского счета и перевести на другой. Женщина, поверив мошенникам, обналичила более 100 тысяч рублей и через банкомат начала переводить деньги. Ее пытались остановить работники магазина, который находился рядом с банкоматом, но она продолжила переводить денежные средства», — сообщается в ведомстве.

В полицию сообщили очевидцы. В МВД «Шадринский» возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество».

Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска перевела мошенникам более миллиона рублей. Они представились сотрудниками банка и одного из правоохранительных органов и сообщили ей, что на нее оформлен незаконный кредит.

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Жительница Шадринска (Курганская область) перевела мошенникам более 100 тысяч рублей, чтобы сохранить сбережения. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «82-летней жительнице Шадринска позвонил мошенник. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил ей, что ее деньги находятся в опасности, для их сохранности нужно снять средства с одного банковского счета и перевести на другой. Женщина, поверив мошенникам, обналичила более 100 тысяч рублей и через банкомат начала переводить деньги. Ее пытались остановить работники магазина, который находился рядом с банкоматом, но она продолжила переводить денежные средства», — сообщается в ведомстве. В полицию сообщили очевидцы. В МВД «Шадринский» возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество». Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска перевела мошенникам более миллиона рублей. Они представились сотрудниками банка и одного из правоохранительных органов и сообщили ей, что на нее оформлен незаконный кредит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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