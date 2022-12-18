Губернатор Белгородской области сообщил о погибших и пострадавших после обстрела. Фото

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Девочка в Донбассе, осколки снаряда
От взрывов пострадали люди как в Белгороде, так и в Белгородском районе Фото:

В ходе обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, есть один погибший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По Белгороду — есть четверо пострадавших средней степени тяжести. <…> Что касается Белгородского района, к сожалению, есть один погибший и один пострадавший», — рассказал Гладков в своем telegram-канале.

Рассказывая о ситуации в городе, губернатор отметил, что в ходе прилета снаряда едва не пострадали двое детей, которые находились практически в эпицентре взрыва. Также пострадали жилые помещения и автомобили, как в черте города, так и в частном секторе. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь. Также Гладков подчеркнул, что в Белгородском районе пострадала птицефабрика.

Ранее сообщалось, что над Белгородом прогремели взрывы. Сработала система ПВО.

Снаряды ударили и по частному сектору Белгорода
Фото:
Удары были зафиксированы как в Белгороде, так и в Белгородском районе
Фото:
От снарядов пострадала и техника
Фото:

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В ходе обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, есть один погибший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По Белгороду — есть четверо пострадавших средней степени тяжести. <…> Что касается Белгородского района, к сожалению, есть один погибший и один пострадавший», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Рассказывая о ситуации в городе, губернатор отметил, что в ходе прилета снаряда едва не пострадали двое детей, которые находились практически в эпицентре взрыва. Также пострадали жилые помещения и автомобили, как в черте города, так и в частном секторе. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь. Также Гладков подчеркнул, что в Белгородском районе пострадала птицефабрика. Ранее сообщалось, что над Белгородом прогремели взрывы. Сработала система ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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