В ходе обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, есть один погибший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По Белгороду — есть четверо пострадавших средней степени тяжести. <…> Что касается Белгородского района, к сожалению, есть один погибший и один пострадавший», — рассказал Гладков в своем telegram-канале.
Рассказывая о ситуации в городе, губернатор отметил, что в ходе прилета снаряда едва не пострадали двое детей, которые находились практически в эпицентре взрыва. Также пострадали жилые помещения и автомобили, как в черте города, так и в частном секторе. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь. Также Гладков подчеркнул, что в Белгородском районе пострадала птицефабрика.
Ранее сообщалось, что над Белгородом прогремели взрывы. Сработала система ПВО.
Снаряды ударили и по частному сектору Белгорода
Фото: telegram-канал Вячеслав Гладкова
Удары были зафиксированы как в Белгороде, так и в Белгородском районе
Фото: telegram-канал Вячеслав Гладкова
От снарядов пострадала и техника
Фото: telegram-канал Вячеслав Гладкова
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В ходе обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, есть один погибший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По Белгороду — есть четверо пострадавших средней степени тяжести. <…> Что касается Белгородского района, к сожалению, есть один погибший и один пострадавший», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Рассказывая о ситуации в городе, губернатор отметил, что в ходе прилета снаряда едва не пострадали двое детей, которые находились практически в эпицентре взрыва. Также пострадали жилые помещения и автомобили, как в черте города, так и в частном секторе. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь. Также Гладков подчеркнул, что в Белгородском районе пострадала птицефабрика. Ранее сообщалось, что над Белгородом прогремели взрывы. Сработала система ПВО.