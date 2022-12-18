Губернатор Белгородской области сообщил о погибших и пострадавших после обстрела. Фото

18 декабря 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

От взрывов пострадали люди как в Белгороде, так и в Белгородском районе Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В ходе обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, есть один погибший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По Белгороду — есть четверо пострадавших средней степени тяжести. <…> Что касается Белгородского района, к сожалению, есть один погибший и один пострадавший», — рассказал Гладков в своем telegram -канале. Рассказывая о ситуации в городе, губернатор отметил, что в ходе прилета снаряда едва не пострадали двое детей, которые находились практически в эпицентре взрыва. Также пострадали жилые помещения и автомобили, как в черте города, так и в частном секторе. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь. Также Гладков подчеркнул, что в Белгородском районе пострадала птицефабрика. Ранее сообщалось, что над Белгородом прогремели взрывы. Сработала система ПВО. Снаряды ударили и по частному сектору Белгорода Фото: telegram-канал Вячеслав Гладкова Удары были зафиксированы как в Белгороде, так и в Белгородском районе Фото: telegram-канал Вячеслав Гладкова От снарядов пострадала и техника Фото: telegram-канал Вячеслав Гладкова

В ходе обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, есть один погибший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По Белгороду — есть четверо пострадавших средней степени тяжести. <…> Что касается Белгородского района, к сожалению, есть один погибший и один пострадавший», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Рассказывая о ситуации в городе, губернатор отметил, что в ходе прилета снаряда едва не пострадали двое детей, которые находились практически в эпицентре взрыва. Также пострадали жилые помещения и автомобили, как в черте города, так и в частном секторе. Всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь. Также Гладков подчеркнул, что в Белгородском районе пострадала птицефабрика. Ранее сообщалось, что над Белгородом прогремели взрывы. Сработала система ПВО.