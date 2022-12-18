Над Белгородом прогремели взрывы

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Разное. Курган, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Медики доставляют пострадавших в больницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородом прогремели взрывы, сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», — сообщил он в своем telegram-канале.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области.

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Над Белгородом прогремели взрывы, сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», — сообщил он в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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