Над Белгородом прогремели взрывы

18 декабря 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Медики доставляют пострадавших в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородом прогремели взрывы, сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», — сообщил он в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области.

Над Белгородом прогремели взрывы, сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», — сообщил он в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области.