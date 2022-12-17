На задержанного в Челябинске экс-участника «Дома-2» заведено новое уголовное дело

18 декабря 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

На челябинского блогера завели уголовное дело за мошенничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU На бывшего участника шоу «Дом-2» Альфреда Джавадова, задержанного в Челябинске по обвинению в хулиганстве, 19 декабря заведено новое уголовное дело. Речь идет о мошенничестве. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Под видом оплаты штрафа он незаконно взял в одном из ресторанов Калининского района Челябинска деньги», — сообщили в пресс-службе главка Джавадов регулярно устраивал инциденты в ресторанах Челябинска, которые записывал на видео. На блогера подано уже несколько заявлений в полицию. В ноябре он обнародовал в своем блоге видео из очередного челябинского заведения, где использовал против оппонента баллон с перцем. В пабликах, где обсуждается личность блогера, Джавадов писал, что он имеет связи с Чеченской республикой и лично с Рамзаном Кадыровым. Также он активно оскорблял представителей полиции. Блогер был задержан по статье за мелкое хулиганство вечером 17 декабря. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания, избрание меры пресечения запланировано на 20 декабря. Ранее представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев обвинил Джавадова в мошенничестве и заявил, что блогер никак не связан ни с чеченской диаспорой, ни с Кадыровым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На бывшего участника шоу «Дом-2» Альфреда Джавадова, задержанного в Челябинске по обвинению в хулиганстве, 19 декабря заведено новое уголовное дело. Речь идет о мошенничестве. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Под видом оплаты штрафа он незаконно взял в одном из ресторанов Калининского района Челябинска деньги», — сообщили в пресс-службе главка Джавадов регулярно устраивал инциденты в ресторанах Челябинска, которые записывал на видео. На блогера подано уже несколько заявлений в полицию. В ноябре он обнародовал в своем блоге видео из очередного челябинского заведения, где использовал против оппонента баллон с перцем. В пабликах, где обсуждается личность блогера, Джавадов писал, что он имеет связи с Чеченской республикой и лично с Рамзаном Кадыровым. Также он активно оскорблял представителей полиции. Блогер был задержан по статье за мелкое хулиганство вечером 17 декабря. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания, избрание меры пресечения запланировано на 20 декабря. Ранее представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев обвинил Джавадова в мошенничестве и заявил, что блогер никак не связан ни с чеченской диаспорой, ни с Кадыровым.